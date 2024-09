LE CITAZIONI: Alba de Cespedes, le ragazze di maggio

Stasera, il nostro quartiere,

sulla riva sinistra,

piange la perdita dei suoi sogni. Dietro le finestre senza luce

– orbite nere nelle facciate chiare – occhi vuoti

fissano le strade deserte. Un’altra sera,

l’ultima,

saremo tra noi:

pazzi d’amore e di rivolta.

Questa riva sarà ancora nostra;

solo per noi, prigione, ghetto,

colonia di lebbrosi. Rimarranno sulla loro.

Non oseranno attraversare

il confine della Senna.

Riconoscono il nostro diritto

a questa veglia funebre,

a questa libertà

sorvegliata – da lontano –

da un esercito che veglia

anche osservando

il nostro silenzio sprezzante,

inquietante. Nel Quartiere Latino, gli studenti sorvegliano il cortile

della Sorbona.

La piazza dell’Odéon

abbraccia

rotonda

questa bella notte di primavera.

Le parole dei graffiti

che adornano le facciate

circolano come un “testamento” tra i tavolini dei caffè-tabacchi

sul Boulevard Saint-Germain. Nelle nostre strade, colpevoli

di complicità,

i sampietrini divelti

sono stati frettolosamente sostituiti,

gravemente.

Sulle mani dei giovani,

sulle pietre del loro cammino

che domani rotoleranno,

dall’altra parte,

verso il rassicurante fine settimana. Nelle loro soffitte

intorno alla Sorbona,

nelle stanze delle cameriere

tappezzate di manifesti

– lo sguardo fiero del Che,

ragazzi e ragazze, armati

di poesia e di rabbia,

fanno l’amore con piacere

disperato,

bagnati di lacrime. Ragazzi con i capelli lunghi,

le ragazze con le gonne corte

sono i cittadini delle nostre strade

della riva sinistra.

L’odore acre dei loro corpi

di scolari,

è l’aria stessa

del nostro quartiere. Ovunque nel Sixième

sono affissi volantini

sotto forma di poesie.

Domani mattina

al mattino presto

saranno coperti

di pubblicità

di lavatrici e frigoriferi. Le rondini del Lussemburgo

gridano il loro addio.

Dalle rive del boulevard

un’ultima zaffata di gas;

ma non ne resterà nulla

quando arriveranno dall’altra sponda

per essere fotografati,

sugli scheletri delle auto bruciate. O nostri figli di maggio,

eroi di notti crivellate di stelle

e percosse.

Ferro e acciaio si oppongono

alle rose dell’immaginazione. Ai crocicchi, lungo i viali

occhi che trafiggono

sui tetti delle auto della polizia

cesti di insalata, ambulanze,

uomini vestiti, con il casco,

mascherati di nero,

scudi neri;

l’intera panoplia sinistra

di repressione è pronta

contro una rivoluzione

che non avrà mai luogo. I cavi telefonici

attraversano il cielo silenzioso:

Littré, Odéon, Médicis

non rispondono stasera.

Dietro le nostre finestre chiuse,

vicino a telefoni muti,

e transistor spenti,

guardiamo in silenzio

le nostre speranze deluse. Ma i gesti dei nostri figli

di maggio

rimangono – indelebili – nell’aria

nel tempo, nello spazio

di questo quartiere,

sulla riva sinistra. 30 maggio 1968.