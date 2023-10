LE CITAZIONI: Clausewitz, nebbia di guerra

«La guerra è il campo dell’incerto. I tre quarti delle cose sulle quali ci si basa per agire sono immersi nella nebbia, più o meno densa, dell’incertezza. Perciò è necessaria anzitutto un’intelligenza molto penetrante, per giungere all’intuizione della verità mediante il frutto del proprio raziocinio. Una intelligenza ordinaria può una volta, per caso, indovinare la verità; un coraggio straordinario può, altra volta, riparare all’inconveniente di aver errato nel giudizio; ma nella maggior parte dei casi il risultato medio farà sempre risaltare la debolezza dell’intelligenza dirigente. La guerra è anche il campo del caso. Non vi è ramo dell’attività umana, che debba lasciare tanta parte all’impreveduto come la guerra; nessuna è, come questa, in contatto permanente col caso, in ogni direzione. (…) La conoscenza dei fatti è aumentata, ma l’incertezza sulla condotta da tenere è cresciuta invece di diminuire.»

Carl von Clausewitz, Della guerra.