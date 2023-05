Mastrella e Rezza ad AstraDoc con “La legge” e “Il Cristo in gola”

La rassegna AstraDoc – Viaggio nel cinema del reale, curata da Arci Movie al cinema Astra di Napoli. Venerdì 5 maggio due proiezioni speciali, una alle ore 19 e l’altra alle 21.

“La legge” (Italia, 2022 – 78’) di Flavia Mastrella. Video-lettura a più voci della Costituzione Italiana. Centonovanta persone hanno realizzato e interpretato, attraverso il proprio cellulare, un articolo della Carta. “L’esigenza di affrontare la video lettura della costituzione realizzata con il telefono, facendo parlare gli animali domestici e addomesticati con la voce del padrone, scaturisce da pulsioni rabbiose, unite a un incontrollabile risentimento nei confronti del popolo che si è fatto condizionare dalla legge del più forte. Durante la mia vita nomade ho incontrato tantissime persone operose che non hanno abbassato la testa, esseri creativi e culturalmente evoluti custodi di un modo di vivere assolutamente positivo e denso di valori, ora ci vogliono far credere che tutto questo è sparito” (Flavia Mastrella).

“Il Cristo in gola” (Italia, 2022 – 78’) di Antonio Rezza. “Il mio figlio di Dio non dice una parola, non si rapporta all’uomo che gli è inferiore, comunica solamente attraverso urla devastanti, perdizione dell’orecchio umano. Il mio Cristo porta le orecchie dell’uomo alla dannazione eterna. Un ruolo centrale e mai applicato dalla cristologia corrente è affidato alla Madonna, che segue il figlio durante la sofferenza terrena. Un Cristo iconograficamente già morto, che assale la vita e si smarrisce, che fa miracoli con la sola forza della disperazione” (Antonio Rezza).

Il duo Rezza-Mastrella incontrerà il pubblico al termine delle proiezioni.

