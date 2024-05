“Napoli al tramonto”, il San Carlo sul Monte Echia

Ph. Comune di Napoli

Maggio dei Monumenti 2024. Orchestra del Teatro di San Carlo. “Napoli al tramonto”: concerto aperto al pubblico, nell’ambito del programma “Il San Carlo per la città”, per celebrare la restituzione ai napoletani e ai turisti di uno spazio importante come quello di Monte Echia.

L’Orchestra diretta da Maurizio Agostini, mercoledì 29 maggio alle 19 renderà omaggio sul Monte Echia alla musica napoletana, accanto ai resti della grande villa di Licinio Lucullo. Santa Lucia luntana, Voce ‘e notte, I’ te vurria vasà, Core n’grato, Era de maggio, Maria Marì, Passione, Silenzio cantatore, Torna a Surriento, ‘O paese d’o sole, ‘O sole mio.