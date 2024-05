LE CITAZIONI: Anedda, se ho scritto è per pensiero

Antonella Anedda, poetessa romana di origini sarde, è una delle voci più importanti della nuova poesia italiana. Tra le poche di respiro europeo. Libera, impegnata, densa di compassione. “Se ho scritto è per pensiero” è tratta da “Notti di pace occidentale”.

a M.M.

Se ho scritto è per pensiero

perché ero in pensiero per la vita

per gli esseri felici

stretti nell’ombra della sera

per la sera che di colpo crollava sulle nuche.

Scrivevo per la pietà del buio

per ogni creatura che indietreggia

con la schiena premuta a una ringhiera

per l’attesa marina – senza grido – infinita.

Scrivi, dico a me stessa

e scrivo io per avanzare più sola nell’enigma

perché gli occhi mi allarmano

e mio è il silenzio dei passi, mia la luce deserta

– da brughiera –

sulla terra del viale.

Scrivi perché nulla è difeso e la parola bosco

trema più fragile del bosco, senza rami né uccelli

perché solo il coraggio può scavare

in alto la pazienza

fino a togliere peso

al peso nero del prato.

Se ho scritto è per pensiero.