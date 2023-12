Natale a Santa Chiara

Conosciamo tutti il Complesso di Santa Chiara a Napoli, la sua Basilica, il suo Chiostro. Li conosce tutto il mondo, non hanno bisogno di presentazioni. Ebbene, si stanno preparando per il Natale aprendosi ad iniziative artistiche e culturali dall’8 dicembre al 5 gennaio. Messaggi di pace in tempi di guerra alla vigilia dell’ottavo centenario del primo presepe che san Francesco volle realizzare a Greccio, nel dicembre del 1223. “Il presepe di San Francesco inteso come un’abitazione permanente di armonia, di amore, di ‘ogni bene’ per ‘guardare oltre ed altro’ è la fonte d’ispirazione verso la pace perpetua”.

8 dicembre alle 16.30 nella chiesa di Santa Chiara. Associazione AFI Falaut ets. Altri flauti per altri Natali.

10 dicembre alle 17.30 nella sala Maria Cristina, sul Chiostro Maiolicato. Orchestra Stabile della canzone napoletana del Conservatorio Statale della Musica Nicola Sala di Benevento. A Betlemme nascette nu Ninno.

17 dicembre alle 16.30 nel Chiostro Maiolicato. Voci e suoni del Natale. Rappresentazione itinerante sul Natale ed in particolare sul Presepe di Greccio.

20 dicembre alle 18.00. Concerto del Coro Polifonico e dell’Ensemble Strumentale del liceo classico Vittorio Emanuele II – Garibaldi”, diretti dal Maestro Giovanni Block.

5 gennaio alle 19.30 nella chiesa di Santa Chiara. “Phoenix Gospel Choir”.

A proposito, tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Un dono offerto dalla cittadella francescana.