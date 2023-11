“Natività” al Museo Diocesano di Pavia

Al Museo Diocesano di Pavia si inaugura il prossimo 25 novembre la mostra Natività – Baldino di Surso e Laura Villani in dialogo,

in occasione dell’iniziativa “800 anni dal Natale di Greccio: 1223 – 2023” promossa da Fondazione Terra Santa. L’inaugurazione avverrà alla presenza del Vescovo S. E. Mons. Corrado Sanguineti.

“Negli ambienti della cripta dell’antica cattedrale di Santa Maria del Popolo, la scultura di Baldino di Surso, pavese di cultura tardogotica, è collocata in dialogo con una decina di dipinti dell’artista pavese Laura Villani, che da oltre vent’anni porta avanti una raffinata ricerca sul colore, la natura e il concetto di tempo. (…) Il percorso museale si contraddistingue per il suo valore simbolico: la visita inizia dall’antico sarcofago, collocato nella parte esterna dell’ingresso, e prosegue attraverso la penombra degli ambienti sotterranei per tornare nuovamente ‘alla luce’ attraverso due aperture circolari nella pavimentazione della Cattedrale che permettono di contemplare la luminosità che discende lungo la grande cupola a manifestazione della presenza divina. Dal grembo romanico alla luce rinascimentale ha luogo una nascita, che è anche nascita di una comunità a partire dalle sue radici spirituali e storiche”.

Didascalie delle opere, dall’alto:

Laura Villani, Sulla soglia del mondo, 2022, olio su tela di lino

Baldino di Surso, Natività di Gesù, XV secolo, bassorilievo in legno intagliato e dipinto

Laura Villani, Il prodigio è intorno, 2023, olio su tela di lino