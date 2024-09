“Notti d’Autunno in Periferia” a Ponticelli, “Affabulazione”

Cinque spettacoli a ingresso libero nell’ambito del progetto “Affabulazione”, promosso dal Comune di Napoli con il contributo del Ministero della Cultura. La rassegna è curata dall’Associazione Collegium Philarmonicum ETS e porta in scena danza, musica classica, recital.

“La cultura, un patrimonio comune restituito ad una parte di città che ha poche opportunità di conoscere e fruire della grande musica e di momenti artistici di altissimo livello in modo totalmente libero e gratuito. Per questo colgo l’occasione per invitare il pubblico di Ponticelli e non solo ad assistere ai concerti in cartellone, per un autunno di bellezza, per tutti” (M° Gennaro Cappabianca, direttore d’orchestra ed organizzatore della rassegna).

www.collegiumphilarmonicum.it