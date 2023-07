Nuova Scarlatti Napoli, Luglio musicale

Nell’ambito del Luglio musicale 2023 della Nuova Orchestra Scarlatti, realizzato in collaborazione con la Federico II di Napoli, sabato 15 luglio nel Cortile delle Statue dell’Università si terrà il Concerto sinfonico Rossini/Haydn/Verdi. La Nuova Orchestra Scarlatti sarà diretta da Beatrice Venezi, giovane star della musica classica, attiva in campo nazionale e internazionale, autrice di saggi di divulgazione musicale e attualmente Consigliera per la Musica del Ministro della Cultura.

Il programma:

Sinfonia dell’Italiana in Algeri di Rossini;

Concerto per tromba e orchestra di F. J. Haydn, solista Davide Battista;

Sinfonia della Gazza ladra di Rossini;

Sinfonia di Giovanna d’Arco, Preludio di Traviata e Sinfonia di Nabucco di Verdi.

L’evento si ripeterà domenica 16 luglio al Tempio di Nettuno del Parco archeologico di Paestum.

nuovaorchestrascarlatti.it