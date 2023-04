Nuovo Terminal passeggeri a Porto Empedocle

È stato inaugurato ieri, 13 aprile, il nuovo Terminal passeggeri di Porto Empedocle. Si conferma così, secondo il presidente dell’Autorità portuale Pasqualino Monti, la sua vocazione di porto passeggeri “sia per il cabotaggio nazionale verso le Pelagie che di naturale hub crocieristico di nicchia”. A seguire, la sistemazione del molo Crispi e il dragaggio dei fondali del porto.

L’edificio, a base rettangolare di circa 40 x 13 m, sviluppato su due piani fuori terra, è stato realizzato parallelamente alla linea di banchina, a una distanza di circa 20 m. dalla stessa. In corrispondenza della copertura dell’edificio è stato posizionato un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica. Dalla demolizione di un vecchio edificio si è ricavato lo spazio per la realizzazione di un posteggio a servizio dell’area portuale.

Interventi in corso: Smart port; Cold ironing; sistema di monitoraggio degli accessi. In avanzata fase di progettazione: banchinamento molo Crispi; demolizione fabbricati in area ex Montedison; ripristino fondali antistanti molo Sciangula; strada di collegamento con banchina Todaro; dragaggio del porto.