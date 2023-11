“Pagine d’Autunno” a Posillipo, un buon libro e un bel bicchiere

“Pagine D’Autunno” è la rassegna organizzata da NaturaSì in collaborazione con la libreria IoCiSto. Un ciclo di eventi che unisce libri e vini campani. Quattro appuntamenti nel bistrot bio di NaturaSì in via Petrarca a Napoli. Agli incontri con gli autori si aggiungerà la presentazione di quattro cantine campane con certificazione biologica. Insomma, un buon libro con un bel bicchiere di vino.

Il 9 novembre, Marco Zurzolo presenta “I napoletani non sono romantici” (ed. Colonnese) e l’azienda agricola casertana “Il Verro” il suo vino (vitigno Coda di Pecora).

Il 18 novembre Chiara Marcor presenta la graphic novel “Polpa Napoletana”, tre volumi (tre barattoli) nati dalla collaborazione tra la casa editrice Homo Scrivens e la Scuola Italiana di Comix. Il vino sarà quello della cantina San Teodoro, vitigni autoctoni caratterizzati dalla coltivazione su terreni vulcanici.

Il 24 novembre Vincenzo Scalzone con il romanzo noir “Preso dal tempo sospeso” (ed. PubMe). La cantina sarà la casertana “i Cacciagalli” con i suoi 11 ettari vitati dedicati ai vitigni autoctoni.

Il 2 dicembre, “Dai fiori del male ai fiori di zucca” (ed. Homo Scrivens): dalla carbonara alla sfogliatella, dai falafel alla frittata di maccheroni e così via. Vini dell’azienda agricola sannita Terra di Briganti tra tradizione e innovazione.

https://www.livecode.it/naturasi