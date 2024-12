Pompei nel dopoguerra, di Federico L. I. Federico

“Un Prelato Pontificio Partigiano combattente a POMPEI NEL DOPOGUERRA” (FLAVIUS Edizioni) è il titolo del libro del nostro (se l’Autore ce lo consente) Federico L. I. Federico, che sarà presentato a Pompei il prossimo 19 dicembre.

La narrazione si sviluppa dalla fine della Seconda guerra mondiale fino agli anni Sessanta con un breve excursus sull’assassinio di Aldo Moro. Sullo sfondo Pompei, istituita come Comune appena nel 1928 da Mussolini, e il suo piccolo mondo provinciale. Quando, nel 1948, arriva un Vescovo Prelato, ingegnere ed eroe di Roma Città aperta. Star e leader della Destra Cattolica contro la Sinistra Cattolica di Montini. Una scossa per la Pompei nuova che viene persa e poi ripresa dalla DC nazionale di Gava.

[19:41, 07/12/2024] Federico Federico: Lo presento al Comune il pomeriggio-sera del 19/12 con un ex Senatore MSI, mio coetaneo, il Rappresentante Zonale dell’ ANPI e un Teologo Dirett. Biblioteca Prelatura di Pompei.

Alla presentazione del 19, dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, interverranno Alfonso Annunziata e Carmine Cozzolino. Ospiti speciali Vincenzo D’Anna, autore della prefazione del libro, Giovanni Albano, Salvatore Sorrentino e Polisto Amitrano.