Prime Minister: azzerare le discriminazioni

“Comunità discriminate: una questione di genere, etnia e abilità” è il titolo del quinto incontro dell’edizione 2022/2023 di Prime Minister a Napoli, Scuola di Politica per ragazze. Sabato 11 marzo, nella sede della Cooperativa Sociale Less Onlus a via Pontenuovo, ci si interrogherà “sugli eventi che hanno portato alla situazione odierna dove i diritti sono continuamente a rischio”.

Workshop, giochi e attività. Testimonial: Sabrina Efionayi, attivista di origini nigeriane nata e cresciuta a Castelvolturno e speaker all’ultimo TEDxNapoli, e Federica Tornincasa, consulente in materia di discriminazioni che opera per l’Unicef e in particolare per l’Europe and Central Asia Regional Office (ECARO).