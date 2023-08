Punta Campanella, videosorveglianza al Vervece

Vervece, zona A dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella. Lo scoglio della Madonnina sommersa, di fronte a Marina della Lobra a Massa Lubrense, sarà monitorato h24 dal sistema di videosorveglianza installato dal Parco e già operativo. Registrerà tutte le infrazioni: velocità eccessiva delle imbarcazioni, transiti vietati, divieti di balneazione. Entro qualche settimana, la videosorveglianza sarà estesa ad altri luoghi sensibili dell’Area. Oltre a registrare le infrazioni, il sistema effettuerà anche un report giornaliero sul numero di imbarcazioni che attraversano l’AMP.

“I dati che saranno trasmessi dal sistema con i report giornalieri li useremo per valutare l’impatto delle unità da diporto nell’Area Marina Protetta– dice il Direttore Lucio De Maio- Attraverso un’analisi di questi numeri saremo in grado di adottare le misure più efficaci per contrastare le infrazioni al regolamento e garantire maggiore tutela ambientale e sicurezza in mare”.