Ri-Scatti di Scarp de’ Tenis Napoli

“Ri-Scatti” è una mostra fotografica organizzata dalla redazione partenopea del giornale nazionale Scarp De’ Tenis. Una redazione di venditori/redattori di strada – “persone fragili che vengono da un contesto di marginalità ed esperienze di strada” – gestita dalla cooperativa La Locomotiva Onlus, che conta da sempre sul supporto della Caritas di Napoli.

L’iniziativa vuole valorizzare le competenze assunte dai venditori-redattori in un percorso di reinserimento sociale e lavorativo durante il quale hanno imparato a scattare foto, in base ad un metodo specifico, per promuovere vendite e altri eventi organizzati dalla redazione. Come spiega la coordinatrice Mena Severino.

L’appuntamento è quindi per martedì 20 giugno, alle 9:30, nella sede della redazione del giornale in via Pietro Trinchera n. 7 a Napoli.

Scarp De’Tenis è il primo giornale di strada non profit italiano, nato a Milano nel 1995. “Grazie ai rapporti di reciprocità fra Caritas Ambrosiana e Caritas diocesana di Napoli, nel 2000 è stata aperta la redazione napoletana (…) il progetto è stato pensato sviluppando due aree definite: l’area educativa e l’area giornale, dentro le quali la produzione, la diffusione e la vendita del mensile sono strumenti utili alla sperimentazione di un percorso lavorativo protetto”.