Shipbrokers and Shipagents Dinner a Genova

Il 12 ottobre a Genova 3.000 operatori da 45 paesi del mare. E la scelta della data non è casuale: ad oltre 530 anni dalla scoperta dell’America, si è voluto rivendicare il legame tra la città e Cristoforo Colombo. Genova torna quindi a ospitare i testimonial e i protagonisti del mondo dello shipping internazionale alla XVI edizione dello Shipbrokers and Shipagents Dinner, organizzato da Assagenti, nell’ambito della Genoa Shipping Week.

“Follow the dream” è lo slogan scelto per quest’anno, riecheggiando Springsteen. Storia e tradizione con innovazione e proiezione verso il futuro. «Oggi più che mai – sottolinea Paolo Pessina, Presidente di Assagenti – il Dinner è una grande vetrina di Genova e del mare, sulla quale rafforzare le fondamenta di quella piattaforma di dialogo e di condivisione di obiettivi che rappresenta anche la chiave di lettura per il Mediterraneo di oggi e di domani”.