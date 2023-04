Sicurezza stradale, Trasportounito lancia l’allarme

440 incidenti al giorno sulle strade italiane, 21 dei quali in autostrada. Questo il dato choc diffuso da Trasportounito che parla di crisi strutturale, infrastrutturale, normativa e organizzativa dell’autotrasporto merci. Un cahiers de doleance presentato al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Matteo Salvini.

“Solo intervenendo con una decisione senza precedenti – afferma il segretario generale di Trasportounito, Maurizio Longo – sui tre fattori di rischio, quello veicolare, quello umano e quello infrastrutturale, si potrà ipotizzare un’inversione di trend rispetto a una situazione di rischio ormai fuori controllo e ciò attraverso una reale politica di prevenzione”.

Alcuni dati forniti: il tasso di motorizzazione in Italia è pari a 71 veicoli industriali ogni 1000 abitanti, ma questo parco veicolare è mediamente più vecchio di 11,4 anni; chi guida questi mezzi (per non parlare degli autisti stranieri che percorrono la rete italiana) non può contare su una formazione adeguata; inoltre solo considerando le arterie principali mancano almeno 4.000 stalli di sosta breve. Il risultato: secondo gli ultimi dati forniti dalla Polizia stradale su 176 mila veicoli controllati sono state comminate 60 mila sanzioni gravi.

E ancora. Pressati da tempi di consegna “impossibili” per una rete disastrata come quella italiana, il 12% dei conducenti non rispetta i tempi di guida e di riposo mentre in un preoccupante 11% i mezzi manifestano irregolarità su pesi, dimensioni e fissaggio del carico.

Le infrastrutture sarebbero al collasso e richiederebbero adeguata pianificazione di interventi, programmazione nell’uso delle infrastrutture viarie e opportune modifiche al Codice della Strada.