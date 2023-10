Stati generali del Life Sea.Net

“Fare rete protegge il mare“. Il workshop organizzato dall’Area Marina Protetta Punta Campanella si terrà a Massa Lubrense il prossimo 11 ottobre. Parteciperanno Università, enti di ricerca, Forze dell’Ordine, associazioni e pescatori. Ci saranno anche i partner del progetto europeo Life Sea.Net: Regione Campania e Basilicata, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Ispra, i Parchi Nazionali dell’Arcipelago Toscano e del Cilento, le Aree Marine Protette di Punta Campanella, Regno di Nettuno e delle Isole Egadi, Federpesca e Legambiente che coordina il progetto.

Obiettivo: “mettere in relazione tra loro le esperienze di tutela messe in atto dai gestori delle aree marine e dei siti marini protetti, creare sinergie tra i vari soggetti che si occupano di fruizione e valorizzazione del mare in zone protette con l’obiettivo finale di creare una rete per proteggere efficacemente il mare”.

il Direttore dell’Amp Punta Campanella, Lucio De Maio: “Sarà un momento di confronto molto interessante per analizzare lo stato dell’arte nella gestione dei siti marini di Natura 2000”. Infatti l’Amp Punta Campanella gestisce il sito ZSC (Zona Speciale di Conservazione) “Fondali marini di Punta Campanella e Capri”, che parte dal Banco di Santacroce a Vico Equense, comprende tutta la fascia della costiera sorrentina, Capri, per giungere fino a Praiano in costiera amalfitana.