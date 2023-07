Summer Concert in Terra di Lavoro

Torna Summer Concert, rassegna estiva dell’Orchestra da Camera di Caserta. Sedici concerti ad ingresso libero dal 3 al 31 luglio tra le Chiese di S. Francesco, S. Anna e della Trinità di Aversa, la Chiesa dei SS. Marcello e Michele di Sepicciano di Piedimonte Matese, il Convento S. Francesco di Casanova di Carinola e la Basilica Benedettina di S. Angelo in Formis.

In più, due special event in agosto: i Concerti di una notte di mezza estate, il 14 agosto al Borgo medievale di Casertavecchia, in collaborazione con “Un borgo di libri”, e Antiqua, in programma dal 20 al 27 agosto nelle Basiliche di Ventaroli di Cariola e di S. Angelo in Formis.

Le proposte si articolano in Pianofestival, e nel suo segmento “…a quattro mani”, Focus, dedicato al Quartetto d’archi, Per Duo, Etno& Colto, A- Solo e Summer Young, spazio dedicato ai migliori diplomati dei conservatori campani.

In programma ospiti internazionali: i pianisti Kazimierz Brzozowski &Tomoko Mack, l’Apollon Quartet, il Quartet Integra e Matous Zukal, il duo Henryk Blazej &Teresa Kaban, il Pianoduo Danijel & Anna – Marie Gašparović.

Artisti italiani: Domenico Nordio, violinista; Anna Lisa Bellini, camerista; Matteo Bonaccorsi, flautista; il clarinettista Claudio Mansutti, l’Ensemble Hyperion; e giovani diplomati dei conservatori campani scelti tramite selezione.