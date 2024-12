Adottate le nuove norme tecniche del PRG di Roma Capitale

Il Consiglio comunale ha adottato lo scorso 11 dicembre (2 contrari e 5 astenuti su 40 votanti) la modifica “parziale” delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG di Roma Capitale. Sindaco Gualtieri più che contento. Ambientalisti un po’ meno.

Italia Nostra Roma, in particolare, aveva evidenziato come “i massicci interventi innovativi e non solo semplificativi su ben 39 dei 113 articoli delle NTA configurassero in realtà non una variante ‘parziale’ bensì una variante da adottarsi ai sensi della Legge 1050/42, senza le ‘scorciatoie’ consentite dalla Legge Regionale 19 del 13.11.2022 art. 9 commi 61, e da sottoporre a VAS. Aveva avvisato che le Norme Tecniche hanno la sola funzione di attuare il Piano, non di sostituirsi ad esso. Aveva rilevato la carenza delle modifiche e delle integrazioni ad alcuni elaborati essenziali del Piano”.

Italia Nostra era preoccupata “per la esplicita finalità di ‘cambiare il volto della Città’, per la prospettiva della ‘rigenerazione’ non esclusa nella Città Storica e per il mancato rafforzamento della tutela del Sito Unesco e della sua buffer zone di recente istituzione”.

E poi: delusione per il mancato coinvolgimento dei Municipi, per il mancato processo di partecipazione dei cittadini, per l’assenza di trasparenza nella fase di votazione in Aula a seguito degli accordi intervenuti anche l’opposizione.

Insomma, solo dalla pubblicazione del testo votato sarà possibile comprendere la reale portata di questa variante. Per il momento: “da questa Consiliatura ci si aspettava di più!”