Annullato l’International Jazz Day a Pompei

Il concerto in programma a Pompei domenica 30 aprile in occasione dell’International Jazz Day, che vi avevamo segnalato alcuni giorni fa, “è stato annullato e rinviato a data da destinarsi“.

La decisione è stata frutto di un accordo tra gli organizzatori, il Comune di Pompei e il manager degli artisti e sarebbe stata presa “soprattutto sulla scorta di previsioni meteo non favorevoli allo svolgimento dell’evento e, in via collaterale, su considerazioni di opportunità di ordine pubblico“.

Magari non tanto collaterale. Domenica con ogni probabilità si festeggerà lo scudetto del Napoli e ci sarebbe poco spazio per il jazz. Vi terremo aggiornati sulla data di recupero dell’evento.