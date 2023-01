Borges, La biblioteca inglese

Consigli di lettura 3/2023

Jorge Luis Borges nacque a Buenos Aires nel 1899 e morì a Ginevra nel 1986. Come noto, fu uno dei grandi della letteratura mondiale del ‘900, oltre che fra i più importanti esperti di letteratura inglese. Nella raccolta delle sue 25 lezioni tenute nel 1966 all’Università di Buenos Aires (“La biblioteca inglese”, Einaudi), è compresa – come “Epilogo” – un’intervista che rilasciò nel 1979 alla Biblioteca Nacional. Non riesco ad immaginare miglior consiglio di lettura di questo.

Credo che l’espressione “lettura obbligatoria” sia un controsenso; la lettura non dev’essere obbligatoria. Possiamo parlare di piacere obbligatorio? Come? Il piacere non è obbligatorio, il piacere è qualcosa che si cerca. Felicità obbligatoria! Anche la felicità va cercata. Io sono stato per vent’anni professore di letteratura inglese all’Università di Buenos Aires e ho sempre consigliato ai miei studenti: se un libro vi annoia, abbandonatelo; non leggete un libro perché è famoso, non leggete un libro perché è moderno, non leggete un libro perché è antico. Se un libro per voi è noioso, lasciatelo, anche se si tratta del Paradiso perduto o del Chisciotte – che per me non sono noiosi. Ma se per voi un libro è noioso, non leggetelo; significa che quel libro non è stato scritto per voi. La lettura dev’essere una forma di felicità, quindi io consiglierei agli ipotetici lettori del mio testamento – che non ho intenzione di scrivere – di leggere molto, di non lasciarsi intimorire dalla reputazione degli autori, di continuare a cercare una felicità personale, un piacere personale. Questo è l’unico modo per leggere.

JORGE LUIS BORGES