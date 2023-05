Carlo Petrini apre i Dialoghi di Pistoia

Un pianeta prezioso è il titolo della conferenza con cui, venerdì 26 maggio in piazza del Duomo, il sociologo e scrittore Carlo Petrini aprirà la XIV edizione del festival di antropologia del contemporaneo Dialoghi di Pistoia (26 – 28 maggio). Il tema di questa edizione è Umani e non umani. Noi siamo natura. “Il cambiamento climatico e ambientale non è più solo oggetto di dibattito astratto: negli ultimi anni abbiamo toccato con mano, cosa significa la scarsità d’acqua… Un percorso tra cibo, acqua, ambiente ed economia, per comprendere meglio il nostro pianeta, perché umani e non umani ristabiliscano un’armonia necessaria, per fare la nostra parte nella battaglia per un mondo più sostenibile e generoso”.

L’ultimo libro di Carlo Petrini, che verrà presentato durante l’incontro ad ingresso libero, s’intitola: Il gusto di cambiare. La transizione ecologica come via per la felicità (2023). Scritto con G. Giraud e S. Arduini per Slow Food Editore.