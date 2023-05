Torna Maggio in Danza al delle Arti di Salerno

Per il Maggio in Danza, il Liceo Alfano I nuovamente promotore dello spettacolo in programma stasera al Teatro delle Arti di Salerno. In scena circa 200 danzatori di 20 scuole. Una kermesse di stili coreografici. Ospite della serata la Crown Ballet, l’ensemble che raduna gli elementi più promettenti che hanno studiato nell’omonima scuola di danza napoletana.

Queste le scuole partecipanti: A.S.D. Step Up di Lucia Barletta; In Punta di Piedi di Antonietta e Stefania Botta; Professional Ballet di Fortuna Capasso; Centro Danza Charme di Stefania Cerrato; Choreia Academy di Denise e Nancy D’Arminio; A.S.D. Giselle di Angela De Rosa; Il Balletto di Federica Ferri; Espressione Danza di Rossella Giaimo; ExOrto Danza di Piero Leccese; Spazio Danza di Lorella Lupo; A.S.D. Engy Ginnastica Ritmica di Enza e Gina Marraffa; Welldance Centro Studi Danza diretto Francesca e Giorgia Mirra; A.S.D. A Passo di Danza di Antonietta Paraggio; Artedanza-project di Tiziana Petrone; A.S.D. Salerno Danza di Stefania Preziosi; A.S.D. Invito alla Danza di Gemma Sada; Movement Art Dance di Sonia Saggese; Oltredanza di Eleonora Santoro; A.S.D. GR Pontecagnano Ginnastica Ritmica di Vania Santoro; Professional Ballet di Pina Testa.