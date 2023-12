Concerto di fine anno a Matera con Simon Zhu

Cocerti di fine anno della Fondazione Orchestra Sinfonica di Matera (Fosm). Simon Zhu, vincitore della 57^ edizione del Concorso Internazionale di Violino “Premio Paganini”, si esibirà venerdì 29 dicembre ad Altamura e sabato 30 dicembre a Matera. Sarà accompagnato dall’Orchestra Sinfonica di Matera diretta dal Maestro Pablo Varela, del Conservatorio Egidio Romualdo Duni. In programma: Niccolò Paganini, Concerto n.1 per violino e orchestra in mib maggiore; Pëtr Il’ič Čajkovskij, Suite op.71a dal balletto Lo schiaccianoci.

https://orchestrasinfonicamatera.it/