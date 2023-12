LE CITAZIONI: Benveniste, ‘Amicizia’ si dice in molti modi…

«In apparenza, niente di più semplice del rapporto di ‘phílos’, ‘amico’ con ‘philotes’, ‘phília’ ‘amicizia’. Ma già ci trattiene il fatto ben noto che in Omero ‘phílos’ ha due sensi: oltre a quello di ‘amico’, ‘phílos’ ha il valore di un possessivo: ‘phíla gounata’, ‘phílos huios’ non indicano l’amicizia ma il possesso: ‘i suoi ginocchi’, ‘suo figlio’. È una marca di possesso che non implica nessuna relazione amichevole. Tale è il contrasto tra i due sensi di ‘phílos’. (…) Bisognerà partire dagli usi e dai contesti che rivelano in questo termine una rete complessa di associazioni, sia con le istituzioni di ospitalità che con gli usi nell’ambito del focolare domestico, sia ancora con i comportamenti affettivi, per capire fino in fondo le trasposizioni metaforiche a cui l’attribuzione poteva prestarsi. Tutta questa ricchezza concettuale è stata sepolta e sfugge al nostro sguardo se riduciamo ‘phílos’ a una vaga nozione di amicizia o a una falsa nozione di aggettivo possessivo. È ormai tempo d’imparare a leggere Omero.»

Émile Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee.