Giornata delle Ferrovie delle Meraviglie in Romagna 2023, manifestazione itinerante nei territori di Forlì e Rimini. By AMODO, con Italia Nostra, AIPAI e UTP AssoUtenti e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e di START Romagna. Un’occasione per parlare della storia del patrimonio archeologico industriale della Romagna, prendendo spunto dalle ultime novità sul Museo delle Ferrovie di Forlì.

In Romagna la rivoluzione industriale inizia nel ventennio fascista e le ferrovie costituiranno l’infrastruttura di trasporto merci che ne consentirà lo sviluppo. La visita guidata ne segue le tracce sul territorio per trovare le radici di questo sviluppo, sia del distretto industriale forlivese che di quello turistico della Riviera romagnola con il distretto del loisir.

Si inizia venerdì 5 maggio alla Stazione di Rimini. Visita al Cicle Park o nuova Ciclofficina, ex deposito ferroviario, attraversamento dell’ex sedime ferroviario con ricognizione storica delle Officine Grandi Riparazioni, passaggio all’ex Stazione Rimini Marina della linea elettrica San Marino-Rimini. Quindi partenza dalla stazione Kennedy o Pascoli a bordo del Trasporto Rapido Costiero TRC per Riccione con rientro con Filobus linea storica 11, per apprezzare in movimento il paesaggio della città lineare delle Colonie. Relatori: Massimo Bottini, referente AMODO; Roberta Frisoni, Vicesindaca del Comune di Rimini; Roberto Renzi, presidente UTP Romagna; Valerio Benelli, FIAB Rimini; Alberto Rossini, già referente Mobilità Sostenibile Provincia di Rimini; Gianguido Turchi, storico ferroviario:

Si prosegue sabato 6 maggio. Visita alla nuova e vecchia Stazione di Forlì e al Museo delle Ferrovie presso l’ex Magazzino Spedizionieri Grandi Velocità. Tour ricognitivo con TPL sulla linea 96A tra viali monumentali, nuove carrabili nella cintura urbana, alla scoperta della città di fondazione e Museo Urbano Diffuso di Predappio. Relatori. Massimo Bottini, referente AMODO; Elio Leoni, Direttore del Museo FS; Giorgio Frassineti, già Sindaco di Predappio; Roberto Renzi, presidente UTP Romagna; Gianguido Turchi, storico ferroviario.