Il Premio Bianca d’Aponte a Roma, Madrid e Logroño

Il Premio Bianca d’Aponte, il contest italiano riservato alle cantautrici, porta in tour alcune protagoniste delle edizioni precedenti e lancia il bando di concorso della prossima edizione, la 19^ (www.premiobiancadaponte.it).

Tre gli appuntamenti in programma: il 22 marzo a Roma per Officina Pasolini e il 28 e 29 marzo a Madrid e a Logroño per l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid.

Sul palco di Officina Pasolini saliranno Moà (vincitrice dell’ultima edizione), Jole (premio della critica 2022) e Jungle J Anne (menzione per la miglior interpretazione nel 2022).

In Spagna si esibiranno Rebecca Fornelli (finalista nel 2019), Rebi Rivale (premio della critica 2011 e 2013) e Chiara Vidonis (premio migliore interpretazione 2011).

Le tre cantanti saranno poi in concerto al Centro Ibercaja La Rioja di Logroño, città capoluogo della comunità autonoma di La Rioja, nel nord della Spagna.