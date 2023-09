L’ADC Horse Team Nando Ranch conquista il Campionato Regionale

Foto di Pasquale Daniele (Fotorama).

Il fine settimana scorso, dal 22 al 24 settembre 2023, è stato testimone di un evento eccezionale nell’ambito dell’equitazione: i Campionati Regionali di Salto Ostacoli della Campania, sponsorizzati da Givova. Durante questa emozionante competizione, l’ADC Horse Team Nando Ranch ha fatto brillare il proprio talento, dedizione e passione per questo sport straordinario.

L’ADC Horse Team Nando Ranch, composto da sette straordinari cavalieri e amazzoni – Angelo Di Costanzo, Francesca Pia Bruno, Marzia Kraljevic, Anna Volente, Elisabetta Granato, Giovanna Speranza e Maria Domenica D’Alterio – ha dominato la competizione con una serie di prestazioni eccezionali che hanno reso onore alla loro squadra e alla regione della Campania.

Il momento clou di questo trionfo è stato il primo posto ottenuto da Angelo Di Costanzo su Kenya dei Folletti, un risultato che testimonia la sua abilità e il suo impegno nel salto ostacoli. Tuttavia, Angelo non è stato l’unico a brillare. Marzia Kraljevic ha portato a casa un meritato primo posto su Korinna, mentre Anna Volente ha ottenuto un impressionante secondo posto su Carano del Fontanile. Inoltre, il team ha ottenuto vari altri piazzamenti nelle prime posizioni, dimostrando una coesione e una capacità di esibizione straordinarie.

Questo trionfo non è stato casuale, ma è il risultato di mesi e anni di duro lavoro, impegno e dedizione da parte di ciascun membro dell’ADC Horse Team Nando Ranch. Questi cavalieri e amazzoni si sono dedicati anima e corpo all’arte del salto ostacoli, affrontando sfide e superando ostacoli sia in allenamento che in competizione.

Grazie all’incessante impegno nel miglioramento delle loro abilità e alla collaborazione instancabile tra i membri della squadra, il risultato è stato un team che si è sempre alzato al di sopra delle aspettative. Questa vittoria non è solo un riconoscimento del loro talento individuale, ma anche della forza della squadra e della loro capacità di lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni.

I Campionati Regionali di Salto Ostacoli sono una manifestazione cruciale per l’equitazione nella regione della Campania. Oltre a essere un’opportunità per dimostrare il proprio valore, questi campionati promuovono la crescita e lo sviluppo del settore equestre nella regione. La partecipazione del team ADC Horse Nando Ranch in questa competizione ha messo in luce il talento e il potenziale di questa squadra, ispirando giovani e aspiranti cavalieri e amazzoni a perseguire i loro sogni e a lavorare instancabilmente per raggiungere il successo.

Ma l’emozione non finisce qui. Il team ADC Horse Nando Ranch sta già guardando al futuro e si prepara con impegno per la prossima sfida: i Campionati Centromeridionali FISE 2023 che si terranno a Narni. Questo evento rappresenta un’altra opportunità per dimostrare il loro valore a livello nazionale e per continuare a ispirare appassionati di equitazione in tutta Italia.

In conclusione, il trionfo dell’ADC Horse Team Nando Ranch ai Campionati Regionali di Salto Ostacoli della Campania è una testimonianza di determinazione, talento e dedizione. Questi cavalieri e amazzoni hanno dimostrato che con il lavoro costante e l’attenzione ai dettagli, è possibile raggiungere vette straordinarie. La loro storia è un esempio di come la passione per l’equitazione possa trasformarsi in successo e ispirare altri a seguire le proprie passioni e a raggiungere i propri obiettivi. Siamo ansiosi di vedere l’ADC Horse Team Nando Ranch esibirsi nei Campionati Centromeridionali FISE 2023, sicuri che continueranno a brillare.