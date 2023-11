LE CITAZIONI: Limes, Guerra Grande

«Tutti parlano di “terza guerra mondiale a pezzi”. Sotto inteso: stiamo scivolando nella guerra totale. Al grado militare e tecnologico attuale sinonimo di fine del mondo. L’apocalissi è nel discorso corrente. La si serve al bar. Nella nuvola della ipercomunicazione la scontiamo dato di natura. Ci accomodiamo per assistere al nostro suicidio collettivo, quasi potessimo osservarlo mentre lo consumiamo. Non c’è metodo in questa follia. Mentre “Guerra Grande” si dilata in Terrasanta e vi esige feroci tributi di sangue, la memoria corre al Gesù del Monte degli Ulivi: “Allora sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre. Badate di non turbarvi, perché bisogna che ciò avvenga, ma non è ancora la fine”. Depurate di ogni teologia, parole che invitano al razionalissimo principio speranza da cui ripartiamo per provare a capire a che punto è la caduta dell’ordine mondiale e come – non se – sia possibile invertirne il moto.»

Limes, Guerra Grande in Terrasanta. Editoriale del numero 10/2023.