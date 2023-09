Quarta tappa del Tour del Giallo Città di Napoli con Attilio Veraldi

Sabato 23 e domenica 24 settembre quarta tappa del Tour del Giallo Città di Napoli. Dopo Francesco Mastriani, Matilde Serao e Salvatore Di Giacomo si entra in una nuova stagione del crime d’azione con il vomerese Attilio Veraldi che con La mazzetta diventa un indiscusso iniziatore.

“Quattro romanzi (La mazzetta, Uomo di conseguenza, Naso di cane e L’amica degli amici), due detective (Sasà Iovine e il commissario Corrado Apicella), due città nere (Napoli e New York) e una ‘sfilazzata’ di morti ammazzati, inseguimenti impossibili, intrecci internazionali e fiumi di danaro sporco”.

Non poteva non passare per il suo Vomero il Tour del Giallo dedicato alle origini di un genere insuperabile. Quel quartiere cui lo scrittore napoletano dedicò anche un romanzo (Il vomerese, appunto) che si tira dietro l’ennesimo primato: la prima spy story italiana che parla di terrorismo.

La passeggiata a caccia delle suggestioni veraldiane percorrerà quindi il suo Vomero e il mensile cartaceo dedicato al mistero e diretto da Anita Curci (Gialli.it) chiederà a tutti i partecipanti di firmare una petizione per l’intitolazione di una strada ad Attilio Veraldi.

Attenzione: previsti due appuntamenti per tappa della durata di due ore (uno il sabato mattina e uno la domenica mattina) ad ingresso libero, ma solo su prenotazione e fino ad esaurimento posti.