Arpac partner di Napoli capitale europea dello sport

Arpac è partner della candidatura della città di Napoli a Capitale europea dello sport 2026. Il coinvolgimento dell’Agenzia ambientale della Campania, in questa meravigliosa sfida, è legato soprattutto al nesso indissolubile presente tra l’ambiente e lo sport. I valori espressi dallo sport sono infatti universali e riconosciuti in tutto il mondo, tanto che attraverso il rispetto, l’integrazione e la comprensione, l’Onu sostiene il ruolo dello sport nel raggiungere gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030.

A Palazzo San Giacomo, si è tenuta la presentazione della candidatura, con la partecipazione – tra gli altri – del sindaco Gaetano Manfredi, dell’assessore comunale allo Sport, Emanuela Ferrante, del presidente nazionale Coni Giovanni Malagò e del presidente regionale Coni Sergio Roncelli. Napoli candidata a Capitale Europea dello Sport 2026, insieme ad altre città, rappresenta una nuova occasione di crescita per il territorio ed un premio per il lavoro svolto in quest’ultimo anno da tutti gli addetti ai lavori. La città vanta una profonda tradizione di sport, con moltissimi campioni in tante, differenti, discipline che potrebbero condurre a un traguardo prestigioso e produttivo di effetti benefici per l’economia della città. L’auspicio dell’amministrazione cittadina è che la sinergia degli attori istituzionali porti al coinvolgimento di grossi circuiti sportivi internazionali che possano fare tappa nella città, come è già avvenuto per il Giro d’Italia.

Nel corso dell’incontro è stato svelato il logo che accompagnerà tutti gli eventi cittadini fino al 2026 e illustrato il programma di iniziative a sostegno della candidatura di Napoli: un calendario di appuntamenti che saranno ulteriore occasione di attrazione per il pubblico di turisti e di appassionati. Momenti di spettacolo si alterneranno ad eventi sportivi di sana competizione con le esibizioni di campioni nazionali e internazionali. Il calendario sarà aggiornato nei mesi a seguire.

Insieme ad altri partner qualificati (Mostra d’Oltremare, Coldiretti, USSI, Università Parthenope), l’Arpa Campania parteciperà all’organizzazione degli eventi promossi dal Coni Campania per sostenere la candidatura di Napoli a Capitale europea dello sport.

Arpac è già attiva presso le scuole, le Università e i territori sui programmi e i progetti di sostenibilità: pertanto la partecipazione agli eventi e ai progetti in ambito sportivo incentiva nuove prospettive di formazione/informazione dei cittadini (in particolare dei più giovani) che tengano conto dell’esigenza, ormai inderogabile, di trasformare i nostri stili di vita in chiave di livelli crescenti di tutela ambientale, sociale ed economica.

E’ stato chiesto al Presidente del CONI Regione Campania, Dott. Sergio Roncelli, quali saranno le azioni e le attività che pensa di mettere in campo con l’ARPAC. Il Presidente ha espresso, preliminarmente, un notevole apprezzamento ed interesse alla realizzazione del partenariato con l’Agenzia e ritiene di fondamentale importanza la presenza dell’Arpac negli eventi sportivi per la candidatura di Napoli ma ritiene necessario condividere, soprattutto, le attività formative/informative da realizzare presso le istituzioni scolastiche ad indirizzo sportivo e presso la Scuola Regionale dello Sport.

Il Presidente evidenzia l’importanza e la necessità di sviluppare un percorso, unitamente all’ Agenzia, di sensibilizzazione sui temi legati alla sostenibilità, atteso che lo sport è lo stretto connubio tra ambiente e salute e, pertanto, una corretta educazione sui comportamenti, sulla possibilità di realizzare eventi sportivi “sostenibili” incide sulle coscienze della collettività ed in particolare sui giovani.

Il Dott. Roncelli condivide con il DG dell’ARPAC, Stefano Sorvino, di definire un accordo quadro che abbia lo scopo di realizzare progettualità ed azioni di intervento educative/informative verso la collettività, la dirigenza sportiva e, soprattutto, verso i giovani che possano utilizzare lo strumento sportivo per migliorare l’ambiente e garantire nuovi stili di vita.