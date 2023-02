L’ABC del leggere, di Ezra Pound

Consigli di lettura 6/2023

Già con i suoi Saggi letterari Pound manifestò quella che alcuni definirono “la sua vocazione di educatore”. Con L’ABC del leggere (1934) compì un passo ulteriore. Verso una sorta di manuale: del leggere, del capire, dello scrivere. E non solo. A proposito, si può parlare di Ezra Pound senza essere fraintesi, soprattutto di questi tempi in Italia? Spero di si. E se no, chi se ne frega.

L’incipit.

ABC Ovvero gradus ad Parnassum, per chi desidera apprendere. Questo libro non si rivolge a quanti sanno già tutto dell’argomento senza conoscere i fatti.

Dal MONITO.

Un classico è classico non già perché si conforma a certi canoni strutturali, o perché si adatta a certe definizioni critiche (delle quali l’autore classico non ha mai sentito parlare). E’ classico in grazia di una certa permanente e insopprimibile giovinezza.

Dal capitolo terzo.

Una sintassi rozza e disordinata può essere talora onestissima, mentre un periodo elaborato può essere talora nient’altro che un elaborato imbroglio.

Da Predilezioni.

Non c’è motivo perché si debbano amare gli stessi libri a diciotto anni e a quarantotto.

Ci sono classificazioni e critiche che mi astengo dal compiere perché non ritengo di avere il diritto, alla mia età, di imporre al giovane lettore i gusti di un uomo di mezza età.

Grazie al cielo esistono libri che si apprezzano SOPRATTUTTO prima dei venticinque anni e altri, diversi, che si possono ANCORA leggere a quarantacinque, e che si spera di poter rileggere in tarda età.

Realismo, romanticismo, gli uomini come si vedono, gli uomini come si immaginano o si “drammatizzano”, gli uomini come si sa benissimo che NON sono…

Dall’edizione Garzanti del 2012