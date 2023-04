Vi abbiamo già informati sul programma della rassegna Scarlatti Camera Young – Dialoghi musicali alla Federico II, realizzata dalla Nuova Orchestra Scarlatti. Ma vogliamo ricordarvi i prossimi appuntamenti.

Sabato 22 aprile, Napoli – Chiesa dei SS. Marcellino e Festo: Trio in mi bemolle maggiore per clarinetto, viola e pianoforte K. 498 “Kegelstatt-Trio” (‘Trio dei birilli’) di Wolfgang Amadeus Mozart e Trio in la minore per clarinetto, violoncello e pianoforte op. 114 di Johannes Brahms. I giovani interpreti: Matteo Introna (viola), Ludovica Cordova (violoncello), Francesco Abate (clarinetto), Carlo Martiniello (pianoforte).

Lunedì 24 aprile, stessa location: Quintetto per pianoforte e fiati K. 452 di Mozart e Sestetto per pianoforte e fiati FP 100 di Francis Poulenc. I giovani esecutori: Francesco Attore (flauto), Pierdavide Falco e Gabriele Polcaro (oboi), Francesco Abate (clarinetto), Mario Brusini (fagotto), Angelo Falzarano e Giovanbattista Cutolo (corni). Al pianoforte Elisabetta Furio.

Giovedì 27 aprile, Archivio di Stato di Napoli: musiche di Borodin, Šostakovič, Stravinskij e il Quintetto K 581 di Mozart, con il Quartetto Scarlatti (archi) e la partecipazione del clarinettista Gaetano Russo.

