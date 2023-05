X-Alps parte da Kitzbühel

10^ edizione della biennale X-Alps, l’8 giugno da Kitzbühel in Austria. La gara di hike & fly, vale a dire escursionismo abbinato al volo in parapendio, più dura al mondo.

Parteciperanno 32 piloti di 18 nazioni, fin dalla Nuova Zelanda. Tra questi lo svizzero Christian Maurer che di Red Bull X-Alps ne ha vinte ben sei e si conferma ancora una volta l’uomo da battere. L’Italia sarà rappresentata da Aaron Durogati di Merano, da Nicola Donini di Molveno (Trento) e da Tobias Grossrubatscher di Castelrotto (Bolzano).

Il percorso è di 1.223 km attraverso le Alpi. Obbligatorio toccare 15 punti prestabiliti, detti “Turn Point”, prima di raggiungere il traguardo di Zell am See. Unici mezzi di trasporto ammessi: il parapendio e le scarpe. Quindi o si non si vola o si va a piedi con il parapendio in spalla. Vietato muoversi di notte, ad eccezione del cosiddetto “Night Pass”, ovvero il permesso di camminare una sola notte a scelta. I Turn Point sono disseminati tra Austria, Germania, Svizzera, Francia e Italia (il Colle del Piccolo San Bernardo, il Rifugio Brentei sotto Cima Tosa nelle Dolomiti di Brenta, le Tre Cime di Lavaredo da dove si raggiunge il Monte Paterno – 2740 mt – per poi atterrare a Sesto in Val Pusteria.