Un successo il corso dell’Amp Punta Campanella

Villa Fondi. Piano di Sorrento. In 200, tra charteristi, diving e pescatori, hanno partecipato al corso organizzato dall’Area Marina Protetta di Punta Campanella sugli aspetti naturalistici e normativi del Parco.

Si è parlato delle peculiarità naturalistiche, archeologiche, storiche e degli aspetti normativi dell’Area Protetta: le attività consentite, le specie e gli habitat presenti, le azioni di tutela per mitigare gli impatti antropici. Nozioni importanti per per tutelare al meglio le tante meraviglie presenti in quel mare.

E’ stata anche presentata la proposta di nuova perimetrazione e ampliamento delle zone protette. Il Direttore di Punta Campanella, Lucio De Maio: “Abbiamo anche illustrato alla folta platea presente la nuova perimetrazione del Parco, che segue le indicazioni ricevute per migliorare e mantenere lo status di Aspim (Area Specialmente Protetta di Interesse Mediterraneo) e per contribuire alla strategia europea verso l’obiettivo 30×30, il 30% di terra e mare protetti entro il 2030”.